Bossche makelaar (34) opgepakt bij groot onderzoek naar witwassen

DEN BOSCH/OOSTERHOUT - Een 34-jarige makelaar uit Den Bosch is dinsdagochtend aangehouden als verdachte in een groot onderzoek naar witwassen. Makelaar Jasper van H. wordt verdacht van valsheid in geschrifte, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. In het langlopende onderzoek is onder meer een inval gedaan in Oosterhout.

De Bossche makelaar Jasper van H. (34) woonde in het huis aan de Parcivalring en stond in februari nog op dat adres ingeschreven. In die woning werd een geldbedrag van 187.000 euro en een doos met vertrouwelijke politie-informatie gevonden.

Justitie gaat ervan uit dat die informatie afkomstig was van Mark M. , die als politierechercheur vier jaar lang vertrouwelijke informatie zou hebben gestolen en doorverkocht.



Woning onderverhuurd

Maar het punt is: Van H. woont daar al twee jaar niet meer. Hij heeft de woning onderverhuurd aan een vrouw. Dat blijkt de schoonzus te zijn van Bosschenaar Patrick B., een 'goede bekende' van de politie die al vaker veroordeeld is en nu ook opduikt in het dossier over politiemol Mark M.

De vertrouwelijke politie-informatie die in de woning aan de Parcivalring is gevonden, ging volgens NRC Handelsblad over hem. Het was B. die twee jaar geleden bij de makelaar informeerde of hij nog een woning kon regelen voor zijn schoonzus. Dat kon: de vrouw trok in de woning aan de Parcivalring en de makelaar zelf nam zijn intrek in Rosmalen.

Onschuld bewijzen

Van H. laat op zijn mobiele telefoon sms'jes zien die volgens hem zijn onschuld bewijzen. Het zijn berichten van Patrick B., die hem te kennen geeft dat hij geen toestemming krijgt om binnen te gaan in de woning aan de Parcivalring. Van H. had een potentiële koper die hij wilde rondleiden, maar B. dwarsboomde dat.