Bossche Najla is YouTube-psycholoog

Edriouch werkt al fulltime als psycholoog met jongeren in Tilburg. ,,Als psycholoog geef je vaak informatie mee aan je cliënt om thuis nog eens door te nemen. Maar ik merkte dat de jongeren weinig doen met geschreven info. Terwijl ze wél op YouTube zitten.” Zo werkt het bij haar zelf trouwens ook. ,,Als ik wil weten hoe ik een recept maak, ga ik echt niet naar Google. Nee, ik zoek op YouTube. Daar zit is sowieso vaak op, filmpjes kijken.”

Ze merkte dat er nog maar weinig op YouTube over psychologie te vinden was. Het begon te kriebelen. ,,Ik maak privé graag video’s, dus het is echt dat ik mijn hobby met mijn werk kan combineren.” Want het is niet alleen maar voor de leuk dat ze dit doet. ,,Jongeren zoeken niet snel psychische hulp. Ik hoop die stap zo iets makkelijker te maken.” En het werkt. ,,Toen ik begon dacht ik: als ik aan het eind van het jaar duizend abonnees heb, is het de moeite waard om mee door te gaan. Maar die heb ik nu al. Fantastisch!”