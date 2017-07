Bossche politiek eist tweede theaterzaal

Debat veehouderij: hier draait het vandaag om

9:43 DEN BOSCH - Vrijdag staat het provinciehuis in Den Bosch in het teken van het debat over de toekomst van de veehouderij. Als het aan de provincie ligt, moeten boeren al in 2022 voldoen aan nieuwe milieu-eisen. Dat heeft tot gevolg dat honderden Brabantse boeren zullen stoppen. Maar er zijn meer punten te bespreken.