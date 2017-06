Bossche Vera Kuilboer: 'Ik gooi voor Utopia niks weg behalve de zekerheid'

Voor de een droombestaan, voor de ander eerder een wespennest. Of anders wel een kippenhok waar haantjes en hennetjes rusteloos om elkaar heen draaien. Het tv-programma Utopia. De Bossche jeugdhulpverlener Vera Kuilboer ziet het als kans om het roer in haar werkzame leven nog een keer om te gooien. Volgers van het programma kiezen twee van de drie kandidaten, die op proef naar het sociale experiment mogen. Dinsdagavond om 22.00 uur weet Vera of zij erbij is. Dan moet ze snel haar boeltje pakken, want woensdagmorgen vroeg moet zij zich melden bij de poort van haar nieuwe verblijfplaats in Laren. Veel inpakken hoeft niet, want alles wat ze mee mag nemen moet in een kist van pakweg vijftig bij vijftig centimeter passen. Klaar voor een gedeeld leven. Overal kijken camera's mee: in de slaapkamers, de badkamers, de keuken en aan de eettafel.

,,Ik zit al zo’n 26 jaar in de jeugdhulpverlening. Het is zeker geen rot baan, maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb met veel plezier bij Oosterpoort gewerkt, had veel vrijheid en heb me er goed kunnen ontwikkelen. En ik heb fijne collega's. Ik heb pleeggezinnen begeleid, pleeggezinnen en pleegkinderen bij elkaar gebracht en les gegeven. De laatste jaren tot mijn pensioen kan ik hier makkelijk uitzitten, maar dat is niet wat ik wil. Ik vind het zonde om nog tien jaar voort te kabbelen. In dit werk heb ik alles wel gezien en meegemaakt. Het is tijd om het roer om te gooien. Wat ik precies wil, weet ik niet, maar Utopia kan me helpen dat uit te zoeken. Het is een mooie plek om alles uit te proberen."

Radio Utopia

Vera Kuilboer wil in Utopia een radiozender opzetten: Radio Utopia. Daarvoor is een studio nodig. ,,Daar moet geld voor komen en ik wil me dus ook met de financiële zaken bemoeien. De groep moet voor zijn eigen inkomen zorgen en vorig jaar was er een flinke financiële crisis. Die dreigt ook nu weer. Ik denk dat er vooral meer overzicht moet komen. En ik ga zorgen voor meer saamhorigheid in de groep."