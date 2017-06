Bossche verdachte in zaak Savannah wilde voor aanhouding naar het buitenland

‘Laat snel deskundige naar kosten theater in Den Bosch kijken’

9 juni DEN BOSCH – De Rekenkamercommissie Den Bosch is kritisch op het nieuwste plan voor een Theater aan de Parade in Den Bosch van 61 miljoen euro. Volgens de lokale commissie is er veel financiële onduidelijkheid en zijn er alternatieven afgewezen die niet goed doorgerekend zijn.