Bossche wethouder laat meeste vragen over Theater aan de Parade onbeantwoord

Den Bosch lijkt niet verlegen te zitten om filiaal van Van der Valk

20:36 DEN BOSCH - Wethouder Jan Hoskam lijkt geen belangstelling te hebben om een Van der Valk-filiaal te laten vestigen in de gemeente Den Bosch. ,,Het kan een troost zijn dat er al een vestiging van dat bedrijf is in Nuland dat tot onze gemeente behoort. En er zijn filialen in Vught en Zaltbommel."