Bossche zwemt voor goede doel van Den Helder naar Texel; 'Ik was weer eens toe aan een uitdaging'

Nieuwe winkels: kinderkleding in Vughterstraat, schoenen in Kerkstraat

15:20 Do 10 aug. In de voormalige pepernotenwinkel in Kerkstraat vestigt zich binnenkort Van Dalen schoenen, zo valt te lezen op de etalage. In de Vughtstraat komt binnenkort kinderkleding van de Belgische keten AO76 te hangen.