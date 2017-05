Bosschenaar (27) krijgt 1,5 jaar cel en 4 jaar rijontzegging voor dodelijk verkeersongeluk in Rosmalen

De verdachte reed in mei in een personenauto over Het Hooghemaal de Empelsweg op en kwam in een bocht op de verkeerde weghelft terecht. Hij reed met hoge snelheid frontaal op de auto waarin beide slachtoffers zaten. Na het ongeval stapt de verdachte uit zijn auto en verliet hij de plaats van het ongeval. Ook was de verdachte niet in het bezit van een geldig rijbewijs.