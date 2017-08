Bosschenaar (38) bedreigt bewakers en laat geslachtsdeel zien in instelling, uitspraak in november

DEN BOSCH/ARNHEM - Een 38-jarige Bosschenaar krijgt in november pas te horen welke straf hem wordt opgelegd voor het aanvallen en bedreigen van bewakers in een instelling in Arnhem. De Bosschenaar moest voor de rechter verschijnen voor een tweetal incidenten.