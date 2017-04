Bosschenaar (61) in zorgwekkende toestand na ernstige aanrijding op A15

Luisteren naar live-muziek en vervolgens een plaat scoren tijdens Record Store Day

10:19 DEN BOSCH - Op vele plaatsen in de wereld is het op deze zaterdag Record Store Day. In Honolulu en Dallas, maar ook in Londen, Tokio en in Den Bosch. Een internationale dag waarop platenwinkels en -labels extra activiteiten organiseren om de branche te promoten. Het Maestro's Recordcafé aan de Hinthamerstraat had voor haar klanten onder andere vier live-optredens in petto.