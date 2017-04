Bosschenaar bedreigde zijn moeder: Ik ga jou neersteken

Bossche student start kin­der­bi­bli­o­theek in Noord-Syrië

17:08 DEN BOSCH - Door de burgeroorlog die het land verscheurt, hebben weinig Syrische kinderen toegang tot goede boeken en onderwijs. Ali Cakmak, eerstejaarsstudent Bestuurskunde aan Avans in Den Bosch, wil daar verandering in brengen. Hij is bezig met het opzetten van een kinderbibliotheek met politiek onafhankelijke boeken in Kobani, op de grens met Turkije.