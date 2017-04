Bosschenaar die man met kandelaar sloeg vrijgesproken

Bossche pleegouders zorgden voor dertig afstandsbaby's

14:34 DEN BOSCH - Anne en Paul* uit Den Bosch hebben als pleegouders in meer dan dertig jaar tijd dertig baby’s opgevangen van wie de ouders afstand wilden doen. In Nederland doen per jaar ongeveer 20 moeders afstand van hun baby. Die kinderen komen dan in een pleeggezin of worden geadopteerd.