Bosschenaar hoort celstraf tegen zich eisen voor vogelroof in Avifauna

JBZ in Den Bosch biedt nieuwe behandeling voor spataderen

13:52 DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch heeft sinds kort een nieuwe methode voor het behandelen van spataderen. De nieuwe techniek gebruikt geen hitte, zoals huidige methoden met lasers of straling, en is daarom veilig en effectief volgens het ziekenhuis.