Bosschenaar loopt boos weg bij rechter: 'Ik kan niet tegen die fucking leugens'

Volop ideeën voor woningbouw in Den Bosch

30 mei DEN BOSCH – De Bossche politiek weet wel wat er de komende jaren aan woningbouw in de gemeente moet gebeuren. Plannen en ideeën genoeg, ook al is het in een aantal gevallen oude wijn in nieuwe zakken. Niet voor niets merkte verantwoordelijk wethouder Eric Logister op dat een aantal voorstellen gewoon al staan opgenomen in de woonnota.