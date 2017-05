Bosschenaren zijn gelukkige Brabanders, mensen uit Oss en Tilburg wat minder

Restaurant Taste Bij Dirk start snel in Bossche Verwersstraat

17 mei DEN BOSCH - Het pand in de Bossche Verwersstraat waar Dennis Middeldorp jarenlang zijn sterrenrestaurant Sense uitbaatte is de afgelopen weken ingrijpend verbouwd. ,,Je zou kunnen zeggen dat alleen de tegelvloer is blijven liggen'', zegt Dirk Hover over zijn restaurant Taste Bij Dirk dat donderdag officieel start.