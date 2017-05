Brabant herdenkt oorlogsslachtoffers: 'Ik wil ook leven in geestelijke vrijheid'

DEN BOSCH - Op veel plaatsen in Brabant is donderdagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In Oss mocht oud-burgemeester van Maastricht Onno Hoes een toespraak houden bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Het was er met 700 toeschouwers bijzonder druk. Hoes stond niet alleen stil bij de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de vele homoseksuelen die zijn gestorven. ,,Ik wil niet in fysieke vrijheid leven, maar ook in geestelijke vrijheid'', zei hij. Voor anders geaarden is tijdens dodenherdenking eigenlijk te weinig aandacht, zei hij eerder deze week.

Vrijheidspark Tilburg

In Tilburg was men voor het eerst twee minuten stil in het Vrijheidspark, de vroegere Factoriumtuin. De vier Tilburgse monumenten zijn de afgelopen weken verplaatst naar deze nieuwe herdenkingslocatie. Het is voor het eerst dat Tilburg op één locatie een gezamenlijke herdenkingsceremonie houdt. Het was er rond acht uur behoorlijk druk.

In de regio rondom Tilburg werd ook op veel plaatsen stilgestaan. In Udenhout bijvoorbeeld, brachten gildes de vendelgroet ter ere van de oorlogsslachtoffers. In Oisterwijk maakte burgemeester Hans Janssen bekend dat er struikelstenen in de straten komen, bij huizen waar mensen hebben gewoond die vanwege hun geloof of gezindheid door de nazi's zijn opgepakt en omgebracht.

Erelijst in Den Bosch

In de Grote Kerk in Den Bosch gaf burgemeester Rombouts een speech tijdens zijn laatste dodenherdenking als burgervader. Daarna verplaatste de herdenking zich naar de Casinotuin. Rombouts zei dat Den Bosch zo snel mogelijk een Erelijst bekend wil maken met de namen van 906 slachtoffers die in de gemeente zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog.

In Zaltbommel luisterden veel mensen naar het verhaal van rabbijn Arnie Sleutelberg. Hij vertelde over het leven van zijn moeder, die tijdens de oorlog onderdook in Haaften. Het was tegens een van de eerste publieke optreden van waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel. In Velddriel was het de 11-jarige Mels Bouman die alle aandacht op zich vestigde. Hij droeg een gedicht voor waarin hij laat weten dankbaar te zijn dat hij mag leven in vrijheid.

In Wijk en Aalburg was de familie Leimgardt-den Dekker overgekomen uit Canada. Janneke den Dekker (82) verloor haar moeder tijdens het bombardement op Bakkerij Van der Pol (Grote Kerkstraat) op 5 januari 1945, waarbij tientallen doden vielen.

Eerder op de dag