Brabant moordprovincie? 26 liquidaties sinds 2013

Toon en Marietje uit Empel vijftig jaar getrouwd

16:34 EMPEL - Toon van der Dussen (74) speelde in een bandje en ontmoette zijn vrouw Marietje (72) tijdens een optreden in 1962. ,,Ze viel me direct op, ik weet nog goed dat ze een groene jurk droeg", aldus Toon. Vrijdag is het stel vijftig jaar getrouwd.