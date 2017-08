Brabantse familie weer getroffen door dump drugsafval: 'Dit is een nachtmerrie'

In september 2016 werd in het weiland aan het Achterbos een busje met drugsafval in brand gestoken en twee weken geleden werden 45 jerrycans en een grote container met synthetische drugsafval gedumpt en geprobeerd om in brand te steken.

Het Achterbos in het Dommeldal tussen Nuenen en Eindhoven is een beruchte plek voor de dump van (drugs)afval. Advocaat Peter van de Laar van de Nuenense familie zegt dat de afgelegen plek op de grens met Eindhoven ideaal is voor het drugsafval uit de grote stad. Buurtbewoners hebben eind vorig jaar bij de gemeente al geklaagd over de overlast en gevraagd om extra toezicht, verlichting en een slagboom.

Na de drugsdumping vorig jaar op het afgerasterde weiland kregen de erfgenamen van de gemeente Nuenen de rekening gepresenteerd. De gemeente meent dat het gezin moet betalen voor de opruimkosten en grondsanering en stuurde een nota van 26.309 euro.

Naar aanleiding van de dumping in de nacht van 7 op 8 augustus stuurde de gemeente wederom een brief en werd een nieuwe factuur aangekondigd. Nuenen zegt dat vanwege de dreigende bodemvervuiling snel is opgeruimd. ,,De kosten verhalen wij op u’’, aldus de gemeente die de verwijdering, bemonstering, analyse, sanering en ambtelijke kosten opsomt. Het bedrag is nog niet bekend.

,,Ik ben er kapot van. Het is een nachtmerrie’’, vertelde de zwaar geëmotioneerde zoon van het gezin dinsdag tijdens een rechtszaak tegen de gemeente over de eerste factuur. ,,Deze nalatenschap is een ramp geworden en de familie kan er niks aan doen. De grond is wegens gebrek aan belangstelling onverkoopbaar en iedere dag bestaat het risico op een nieuwe drugsdumping. Het gezin is radeloos’’, voegde zijn advocaat toe.

De jurist van de gemeente Nuenen toonde begrip voor de emoties maar handhaaft het standpunt. ,,Er was groot gevaar voor voorbijgangers en daarom hebben we het drugsafval vorig jaar zelf op laten ruimen. Het risico is voor de eigenaar die zelf preventieve maatregelen moet treffen.’’