Buren en feestcafé Lalalaa nemen de schade op na brand, kledingwinkel Ravage gesloten

Uitbater na brand Lalalaa: Het had geen tien minuten langer moeten duren

11:03 DEN BOSCH - Alles is zwart. Van de bar is weinig meer over en de rookruimte is weggesmolten. Het bekende feestcafé Lalalaa aan de Bossche Ridderstraat is woensdagavond zwaar beschadigd door een ferme brand. Maar het had nog veel erger kunnen zijn, beseft eigenaar Marcel van Zwam.