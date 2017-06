Busje kantelt op A2, slechts één rijstrook open

Hoe wordt Foodmarkt City in Visstraat? Van 'gewoon een AH to Go' tot 'een geweldige winkel'

9:59 Do 15 jun. Hij had al open moeten zijn, zo liet Jumbodirecteur Frits van Eerd zich ontvallen. Maar dat is niet het geval en dus had Groningen afgelopen weken de primeur van de eerste Foodmarkt City van Nederland, een formule die ook aan de Visstraat moet komen in het verlaten kantoor van Randstad.