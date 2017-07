Busje met vijf man botst tegen vangrail en caravan op A2 bij Empel, traumaheli landt op wegdek

Walskoning André Rieu schittert ook op het witte doek in Rosmalen

23 juli ROSMALEN - De opnames van het jubileumconcert van André Rieu in Maastricht ter ere van het 30-jarig bestaan van zijn Johann Strauss Orkest zijn wereldwijd in meer dan 1500 bioscopen geprogrammeerd. Ook in Perron-3 in Rosmalen, waar de walskoning zowel zaterdagavond als zondagmiddag op het witte doek te bewonderen was.