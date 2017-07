'Camera's bij Fit for Free staan allemaal uit, ze hangen er puur ter preventie'

Contant betalen in Brabantse bussen verdwijnt per 1 december

13:50 DEN BOSCH – Reizigers in alle reguliere Brabantse bussen kunnen vanaf 1 december niet meer met contant geld een kaartje in de bus kopen. Vanaf 1 oktober wordt het in alle bussen mogelijk om met een OV, met pin, contactloos of met creditcard te betalen. Dat laatste kan al enkele maanden in Tilburg en in Oss.