Cannabisapotheek opent deuren in Rosmalen

Christ en Corry uit Vinkel delen lief en leed

8:57 VINKEL - Christ (85) en Corry Langenhuijzen-van Duijnhoven (88) uit Vinkel leerden elkaar kennen op de kermis en kregen verkering. Omdat Christ in Vinkel woonde en Corry in Oss fietsten ze altijd naar elkaar toe. Maandag was het echtpaar zestig jaar getrouwd.