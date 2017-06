CDA maakt zich zorgen over aanvoer bluswater in Nuland

Ondernemers Hin­t­ha­mer­straat: 'Aanpak overlast nog lang niet genoeg'

16:58 DEN BOSCH - Volgens de gemeente is de overlast voor ondernemers en buurtbewoners in de Bossche Hinthamerstraat sinds enkele weken verminderd dankzij allerlei maatregelen. Maar volgens Henk van Pelt, eigenaar van de sportwinkel in deze straat, zijn de meeste ondernemers juist ontevreden. ,,De aanpak scheelt wel iets. Maar het is lang niet genoeg'', zegt hij.