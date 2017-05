CDA wil lozers van drugsafval streng straffen

Bossche Volkspartij wil nog geen discussie over referendum

14:32 DEN BOSCH – De Bossche Volkspartij wil niet dat er donderdagavond gesproken wordt over de referendumverordening in Den Bosch. Volgens fractievoorzitter Nol Roos is er geen spoed bij, en al helemaal niet in een vergadering waarin ook gesproken wordt over de begroting 2017 en de voorjaarsnota 2018.