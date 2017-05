Claudia treurt om gestolen fietszadel; een erfstuk van haar vader

Studenten onderzoeken nestkasten in Den Bosch, Oss en Schijndel; ook op grote hoogte

13:44 DEN BOSCH - Studenten van de universiteit van Wageningen zijn de afgelopen drie weken op huisbezoek geweest bij mensen in Den Bosch, Oss en Schijndel die een huismus- of gierzwaluwkast hebben gehad in het kader van het project Natuur in de Wijk. Het resultaat: van de 126 nestkasten die ze hebben gezien, waren er 24 bezet.