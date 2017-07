Code oranje en geen spatje regen: hoe kan dat? KNMI legt uit

DEN BOSCH – Flinke onweersbuien, grote hagelstenen en zware windstoten: het beloofde gisteren een onstuimige avond te worden in Brabant. Met code oranje schaalde het KNMI zelfs op en waarschuwde voor 'extreem weer'. Toch viel er in de meeste plaatsen geen spatje regen. Hoe kan dat? Het KNMI is duidelijk: ,,Het onweer ontwikkelde zich gisteren op een manier zoals die zelden voorkomt.”

KNMI-woordvoerder Harry Geurts kijkt terug op een 'boeiende en explosieve woensdag'. ,,Er gebeurde van alles in de lucht.”

Wat is code oranje?

Bij het KNMI, voluit het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, hielden ze met name de weersontwikkelingen in Frankrijk nauwlettend in de gaten. Hevige onweersbuien waren vanuit daar onderweg naar Nederland.

Op een gegeven moment zag het er zo ernstig uit, dat het weerinstituut besloot om code oranje af te kondigen, iets dat niet zo vaak voorkomt. ,,Volgens onze berekeningen zouden deze buien onderweg steeds intenser worden. Dat zou in Brabant en Limburg uiteindelijk zeer heftig weer opleveren", legt Geurts uit.

Bij code oranje zegt het KNMI: wees voorbereid op gevaarlijk of extreem weer. Het is een waarschuwing die wordt afgekondigd als een weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

Geurts: ,,Iedereen weet wat er vorig jaar is gebeurd in Brabant met die hagelbuien. Zulk noodweer willen we niet nog eens meemaken. We kozen er voor om iedereen zo vroeg mogelijk te waarschuwen.”

Ergernis

Alle grote nieuwsmedia, waaronder het Brabants Dagblad, schreven woensdag volop over de waarschuwing en de verwachte weersomstandigheden. In de loop van de avond was er echter in de meeste plaatsen nog geen drupje regen gevallen. Dit tot grote ergernis van de mensen die speciaal thuis waren gebleven.

,,Tot onze verbazing nam het onweer boven België opeens in intensiteit af. Dat heb ik bijna nog nooit meegemaakt", zegt Geurts. Bovendien veranderden de meeste buien van koers en trokken richting Duitsland. ,,Daar hebben ze het gisteren flink te verduren gehad."

Tegen middernacht besloot het KNMI code oranje in te trekken. Toen was het kwaad al geschied. Veel lezers waren teleurgesteld over de berichtgeving. ,,Door steeds die codes te voorspellen zijn ondernemers de dupe. Sommige mensen blijven er toch voor thuis”, zegt Marvel van Osch. Bas Hoonhorst vult aan,,Het KNMI weer hoor. Ik zit gewoon heerlijk buiten, het is een heerlijke avond.”

