Collecte voor Dierentehuis in Den Bosch verboden

De opvang leed over 2016 een verlies van 95.000 euro en bestuur, personeel en medewerkers komen al vanaf eind vorig jaar ondanks mediation niet uit een crisis. Het zou nog maar zeer de vraag zijn of er deze week überhaupt gecollecteerd kon worden. Coördinator Jacomijn Hendrickx had uiteindelijk niets geregeld omdat ze volgens haar te weinig steun kreeg van penningmeester en voorzitter a.i. Diederik Mollinger. ,,Er is gewoon niet samen te werken, dat werkt frustrerend in plaats van motiverend’’, aldus Hendrickx. ,,En dan te weten dat iedereen onder deze omstandigheden zijn stinkende best doet om voor de dieren te blijven zorgen.’’