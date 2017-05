Costes Den Bosch verkoopt complete collectie voor helft van prijs na 'etalagepopbrand'

Bosschenaar hoort celstraf tegen zich eisen voor vogelroof in Avifauna

17:40 DEN BOSCH - Tegen een 37-jarige Bosschenaar is een celstraf van 10 maanden geëist voor de roof van 36 vogels in september 2014 in Avifauna in Alphen aan den Rijn. Ook zou hij betrokken zijn bij andere diefstallen van zeldzame vogels.