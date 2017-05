Culinair genieten van asperges in Cromvoirtse natuur

In werkelijk alle gerechten, van soep tot het dessert, zijn asperges op een subtiele manier verwerkt. Overdag wordt voor de gasten een 4-gangenlunch geserveerd en 's avond een 5-gangen diner. De bereiding gebeurt door kookbrigades van sterrenrestaurants. Op deze openingsdag gebeurt dat door de brigade van restaurant Noble uit Den Bosch onder leiding van chef-kok Edwin Kats.



Stijlvolle ambiance

,,Het is een prachtige uitdaging om op basis van asperges smaakvolle diners en lunches samen te stellen in deze stijlvolle ambiance", liet Kats vrijdag tussen de bedrijven weten." De formule, de locatie en de ambiance van het pop-uprestaurant worden door de bezoekers uitermate gewaardeerd. ,,Het is voor het derde jaar dat dit culinaire evenement in Cromvoirt organiseren in een grote tent vlakbij de aspergevelden", zegt organisator Frank de Bot.