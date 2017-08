Culturele duizendpoot Paul Smits (67), oud-directeur W2 in Den Bosch, overleden

DEN BOSCH - In Den Bosch is dinsdag op 67-jarige leeftijd Paul Smits, oud-directeur van popzaal W2, overleden. Smits was al geruime tijd ziek.

Tot aan zijn overlijden was hij organisator van de Blue Room Sessions, een succesvolle singer-songwriter avond in de Verkadefabriek in Den Bosch. Smits stond met anderen ook aan de basis van de World Skate Centrum.

Smits was met zijn lange haren en blauwe sikje niet alleen qua uiterlijk een opvallende Bosschenaar.

Directeur W2

Hij was twee decennia lang - tot december 2006 - directeur van popzaal Willem II, stond mede aan de basis van theaterfestival Boulevard en was organisator van festivals als Popwerk op de Markt en het Noord-Zuid festival (nu Bevrijdingsfestival). Ook deed hij de productie bij onder meer grote concerten van Metallica, Prince en Iron Maiden in de Brabanthallen.

In de Clubzaal van de Verkadefabriek is zaterdagmiddag om 14 uur een herdenkingsbijeenkomst.