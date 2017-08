Dag grote gele M: de Mac op de Bossche Markt is definitief dicht

,,Het is geen leuke dag voor ons. Je sluit liever niet", zegt restaurantmanager Noortje van Hoof van de filialen aan de Markt en de Hooge Steenweg in Den Bosch. ,,Nee, we zijn niet failliet", benadrukt ze nog eens. ,,Mc Donald's is bezig met een nieuw concept. De broodjes worden voortaan op bestelling gemaakt. Ze zijn vers. De keuken in ons pandje op de Markt is helaas te klein. Dat is de reden dat we na ongeveer twintig jaar dicht moeten. De gele M verdwijnt uit het straatbeeld op de Bossche Markt."