Dansen op vinyl singles uit vervlogen tijden in Rosmalen

Dit bij op de Driesprong in het centrum van het dorp. Een ruime overdekte dansvloer, in de vorm van een langspeelplaat is het middelpunt voor dans- en muziekliefhebbers van alle leeftijden. Bezoekers kunnen een verzoeknummer kiezen uit de discotheek Satisfaction, opgebouwd vanaf 1967, bestaande uit meer dan 10.000 singles, met nummers die in de jaren zestig, zeventig en tachtig de hitlijsten domineerden.

Wethouder Jos van Son opende het evenement op de Driesprong zaterdagmiddag om 13.00 uur met het draaien van Satisfaction, de megahit van de Rolling Stones uit 1965. De jubilerende Rosmalense soos ontleent zijn naam aan dat legendarische nummer. Vervolgens werden er door de diskjockeys tal van onvergetelijke evergreens gedraaid die, gezien de reacties, nog steeds in het geheugen gegrift staan van de bezoekers. Van 'One way wind' van the Cats, tot 'When the lady smiles' van de Golden Earring , The Runner van The Three Degrees en uiteraard Cha-la la I need you van Rosmalenaar Albert West.

,,In de beginjaren van Satisfaction kochten we vier singletjes per week, en daar werd vooraf flink over gediscussieerd door het bestuur. Later kochten we meer platen en vonden we het schitterend om nummers te hebben, die net in de tipparade stonden ", liet Herman van Dinther, mede-oprichter van Satisfaction zaterdagmiddag weten. De bezoekers genoten zichtbaar van de herkenbare nummers op aangenaam volume, waarvan een groot deel op het eind van het jaar te horen is in de Top 2000 op NPO 2.