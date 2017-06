Datalalek geeft OM toegang tot computersysteem rechters Den Bosch

NRC Handelsblad maakte bekend dat medewerkers van het Openbaar Ministerie toegang hadden tot delen van het computersysteem van de rechterlijke macht, die niet voor hen bedoeld zijn. De rechtbank heeft de fout gemeld in een brief aan advocaten van de verdachten in de zogeheten Gutenberg-zaak. In die zaak werden vorige maand straffen tot tien jaar cel opgelegd aan verdachten van drugshandel. Bij de zaak waren een bekende Eindhovense antiekhandelaar en diens zoon betrokken. De antiek-opslag van vader was een ontmoetingsplaats voor de criminelen.