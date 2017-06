Debat over duurzaamheid in veehouderij; 'Alsjeblief laat ons niet verloren gaan'

Wie maakt herrie in de Korte Putstraat? Nieuw systeem biedt eindelijk uitkomst

11:31 DEN BOSCH - Het tobben met het project van de horeca, gemeente Den Bosch en bewoners van de binnenstad om de geluidsoverlast in de Korte Putstraat aan te pakken is voorbij. Twee jaar geleden werd in vijf horecabedrijven speciale apparatuur geïnstalleerd om herrieschoppers te achterhalen. Tot twee weken geleden schoot dat systeem hopeloos te kort.