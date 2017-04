Den Bosch is weer een foodfestival rijker: Foodstock

DEN BOSCH - Maar liefst minimaal acht eet-evenementen zijn dit jaar in Den Bosch te bewonderen en vooral te proeven. De foodfestivalhype lijkt op zijn hoogtepunt, zeker in stedelijk gebied.

Nieuwkomer bij de eetfestiviteiten in Den Bosch is festival Foodstock eind juli. Davy Versfeld van Foodstock uit Eindhoven vroeg in maart zijn vergunning aan bij de Bossche gemeente. Hoewel het felbegeerde papiertje nog niet binnen is, is hij ervan overtuigd dat het elk moment kan arriveren. Foodstock mikt op een breed publiek: ,,We richten ons op 30-plussers maar ook de kinderen en opa's en oma's moeten zich kunnen vermaken. We hopen op zo'n 10.000 bezoekers." Over het verdienmodel kan Versfeld kort zijn: ,,De drankomzet. Daarnaast betalen de foodtrucks 20% van hun omzet als stageld."



Met liefde

Schijndelaar Dolf Huybers, een van 's lands eerste foodboekers, loopt al ruim een decennium mee in mobiele keukens-business met zijn bedrijf Maraboe Productions. De foodboeker heeft een meer filosofische inslag. Huybers vindt dat er altijd ruimte is voor een goed idee, mits er met liefde aan gewerkt wordt: ,,Ik ben begonnen als boeker voor een paar mobiele keukens, dat liep al snel storm, tè storm. Ik besloot bij mijn leest te blijven waarbij drie zaken voor mij essentieel zijn: hoe het totaalplaatje eruit ziet, de kwaliteit van het eten en echte mensen die in de keuken staan. Geen uitzendkrachten maar mensen die met hart en ziel hun product maken. Ik ben misschien een romanticus, maar ik ben ervan overtuigd dat het publiek dat merkt. Je moet het met liefde doen, daar word ik het blijst van en het publiek ook. Stress proef je toch."

Verzadigd aanbod