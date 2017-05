Den Bosch lijkt niet verlegen te zitten om filiaal van Van der Valk

'Het is ons volstrekt onduidelijk waarom ons initiatief met zoveel weerzin en desinteresse wordt ontvangen', schreef Henk-Jan Visscher van projectontwikkelaar Rokade in een brief, namens Van der Valk is gestuurd aan het college.

Volgens Visscher zei het bedrijf in 2014 'nee' zei tegen een locatie in het Bossche Paleiskwartier om een Van der Valk Exclusief Hotel te laten bouwen. Daarna zou de gemeente hebben gezegd dat het bedrijf de eerstkomende tien jaar Den Bosch kunnen vergeten als locatie.

Archief

Hoskam ging dinsdagavond niet in op deze bewering. Hij zei wel dat in het gemeentelijke archief 'een brief' is gevonden met het verzoek om een hotel te vestiging in de Kloosterstraat. ,,Maar daarvan had de gemeenteraad al eerder gezegd daar niet mocht worden gebouwd. Dus zei ik nee", aldus Hoskam.