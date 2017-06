Den Bosch mocht dwangsommen tegen zwembad en sauna in Rosmalense achtertuin opleggen

DEN HAAG/ROSMALEN – De gemeente Den Bosch mocht een Rosmalense familie drie dwangsommen van in totaal maximaal 270.000 euro opleggen omdat ze zonder vergunningen een zwembad, een sauna en tal van andere bouwsels in de achtertuin had gebouwd.

In een definitieve uitspraak benadrukt de Raad van State dat de gemeente Den Bosch niet verplicht is om alsnog vergunningen aan de familie De Rouw te verlenen. Het eind van de lange achtertuin aan de Heer en Beekstraat heeft immers een waardevolle agrarische bestemming. En daarin mag in principe helemaal niets worden neergezet, of gegraven, laat staat zonder vergunning.

Agrarische bestemming

Volgens De Rouw is er in het verleden ooit een fout gemaakt waardoor de achtertuin geen tuin- maar een agrarische bestemming heeft gekregen. De gemeente Den Bosch is evenwel niet van plan om het achterdeel van De Rouws achtertuin alsnog een tuinbestemming te geven. Verder vindt de Raad de dwangsommen niet exorbitant hoog. Den Bosch legde een dwangsom van maximaal 80.000 euro op om het zwembad, lichtmasten en een schutting te verwijderen. Maximaal 150.000 euro om de sloop van een overkapping plus sauna af te dwingen. En nog een dwangsom van 40.000 euro voor het weghalen van bestrating, bijgebouwen en twee andere lichtmasten.