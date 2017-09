Den Bosch peddelt, plonst en spettert en bruist vier dagen lang

UPDATE Wethouder Van Son: 'Machtsvertoon richt alleen maar schade aan'

12:16 DEN BOSCH - Wethouder Jos van Son van Rosmalens Belang heeft via zijn eigen Facebookpagina gereageerd op de gebeurtenissen rondom Sjef van Creij deze week. Hij noemt de ingezette middelen tegen het raadslid van 'buiten alle proporties' en stelt dat de democratie in de gemeenten 'ontwricht' is.