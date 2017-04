Den Bosch weer in race voor titel 'beste binnenstad'

Top tien

Dat Den Bosch automatisch is geselecteerd komt omdat de stad in de top tien staat van de zogenoemde 'Binnenstadsbarometer', die aangeeft hoe stadscentra scoren op het gebied van onder meer winkelaanbod, bezoekersaantallen en leegstand. Behalve Den Bosch staan daar steden in als Nijmegen, Den Haag en Breda.



Op dit moment mag Rotterdam de titel dragen van 'Beste Binnenstad'. Die stad kan nu niet meedoen aan de verkiezing en is daarom niet opgenomen in de barometer. Er er ook een verkiezing voor 'Beste Binnenstad in de categorie middelgrote steden. Die titel is momenteel in bezit van Gouda.



Naast de tien steden uit de barometer mogen ook andere steden mee doen. Die moeten zich wel zelf kandidaat stellen. Dit kan tot medio mei. Vervolgens nomineert een jury vijf kandidaten. Die vijf kunnen tot eind juli een 'bidbook' indienen. In augustus worden de twee finalisten per categorie bekend.