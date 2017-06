Den Bosch wil subsidie Dierentehuis terug

De Dierenbescherming onderzoekt of er bij euthanasie van dieren strafbare feiten gepleegd zijn. Inmiddels is ook duidelijk dat het werk van een mediator weinig tot niets oplevert en lopen de rekeningen van deze mediator én een ingeschakelde communicatieadviseur inmiddels bij het Dierentehuis binnen.

Na een derde dringend verzoek van de gemeente, in het bezit van het Brabants Dagblad, zou het bestuur afgelopen donderdag de jaarstukken ingeleverd moeten hebben. Met als ultieme waarschuwing dat de subsidie teruggevorderd wordt. Volgens een woordvoerder van de gemeente is echter niets ontvangen. Dat betekent dat de subsidie voor huisvesting en beheer van bijna 93.000 euro en de subsidie voor de opvang van zwerfkatten en –honden van bijna 31.000 euro terugbetaald moeten worden. De gemeente wil daar verder niets over zeggen.

Verscherpt toezicht

Klacht

Inmiddels is bij de Dierenbescherming een klacht ingediend over het euthanasiebeleid. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat een inspecteur onderzoek doet naar strafbare feiten. Waar de klacht over gaat en wanneer het onderzoek klaar is, wil de woordvoerder niet zeggen. Secretaris Hans van Herpen van het Dierentehuis, veterinair specialist uit Vught, is verantwoordelijk voor euthanasie bij de dieren.