Deze leerlingen filosoferen en kleien voor hun eindexamen: 'Dit is wel even anders dan Nederlands of Engels'

,,Dit is wel even wat anders dan een examen Nederlands of Engels", zegt Yord van Breugel die voor het praktijkexamen Beeldende vorming een action figure maakte: een karakter voor in een gamespel. Eerst ontwierp hij het op papier, waarna hij het van klei maakte en vervolgens beschilderde.

Zenuwen

Van Breugel, leerling van het Rodenborch-College in Rosmalen, is een voorstander van meer praktijkgerichte examens. Het scheelt een hoop stress, zegt hij. ,,Over het praktijkgedeelte heb ik een paar weken kunnen doen, terwijl je tijdens het examen Nederlands en Engels op een bepaald moment moet pieken. Dat zorgt voor zenuwen."



Filosofie

Op het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel doet Janneke van Hulten examen filosofie. ,,Weet je wat ik interessant vind", zegt ze. ,,Dat je alles in twijfel kunt trekken en daar vervolgens over nadenkt. Filosofie is mijn favoriete vak." Wat Van Hulten later wil worden, weet ze nog niet. Wel acht ze de kans groot dat haar filosofische basis nog een keer van pas komt. Voor het examen maakt ze zich niet heel druk. ,,Ik sta een 8,3."