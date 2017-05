Die Grote is een voorbeeld geworden: dj en XL-model maakt naam waar

DEN BOSCH - Albert Jan Buitendijk is op een rollercoaster met twee sporen beland. De Bosschenaar was al naam aan het maken als dj en producer Die Grote, toen zijn alias ook op een andere manier vleugels kreeg. Nadat hij 50 kilo af was gevallen, werd hij een internationaal gevraagd fotomodel voor grote kledingmaten.

Op het moment dat we hem spreken heeft hij net even een weekje relatieve rust in eigen land, tussen twee fotoshoots in het buitenland door. Bosschenaar Albert Jan Buitendijk is net terug uit China. Over een weekje wacht Londen, voor het grote Britse merk Asos.

Het begon een halfjaar geleden. Hij ging zijn vriendin Janneke, toen al actief als plus size-model, halen na een shoot bij Wehkamp, waar ze inmiddels beiden voor werken. ,,Ze waren net bezig met een Duits model dat z’n broek niet paste en vroegen of ik eens wilde proberen. De broek paste precies.”

Het balletje kwam pas echt aan het rollen door een vriendin, die voor een vrouwenblad net een item wilde schrijven over plus size-modellen. ,,Ze heeft mijn foto’s en ervaring daarin gebruikt, en dat item is flink rondgegaan. Plotseling stond ik in tal van andere media.”

In the picture stond Buitendijk op dat moment toch al steeds vaker, maar dan op een heel andere manier. Als dj/producer Die Grote (what’s in a name?) en als mede-oprichter van het Bossche partycollectief Losjes was hij naam aan het maken in het housewereldje. ,,Losjes heb ik inmiddels losgelaten. De focus ligt op mijn solo-carrière als dj en mijn modellenwerk.”

Gegroeid

Ja, met die kick-start als model heeft hij wat geluk gehad, erkent hij. “Nu zit ik in een rollercoaster waar ik super blij mee ben. Maar de modellen in dit segment liggen blijkbaar niet voor het oprapen.”

Dat terwijl dat segment wel enorm gegroeid is de afgelopen jaren. De trend van toenemende zwaarlijvigheid in de westerse wereld vertaalt zich ook naar een meer diverse kledingvraag. ,,Nederlanders zijn sowieso grote mensen. En ook internationaal valt niet te ontkennen dat er meer vraag is ontstaan naar grote maten.”

Quote Ik ben zelfs ook al een paar keer afgewezen omdat ik te dun was Albert Jan Buitendijk

Niet zwaarlijvig

Toch ziet Buitendijk zichzelf niet als zwaarlijvig. ,,Ik ben een stevig sportief model, dat goed voor zichzelf zorgt. Ik ben zelfs ook al een paar keer afgewezen omdat ik te dun was.” En dan te bedenken dat hij zichzelf twee jaar geleden nog wel echt veel te zwaar vond. ,,Dat was door de jaren heen zo gegroeid. Voor werk en privé vertoefde ik veel in het horecaleven. Niet meer gezond gewoon.”