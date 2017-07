Dijkgraaf Lambert Verheijen: 'We zijn meer dan de jaarlijkse envelop in de brievenbus'

Bij Lambert Verheijen (Eindhoven, 1954) stroomt het bestuurdersbloed door de aderen. De dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas, neemt als PvdA-senator regelmatig plaats op het pluche van de Eerste Kamer. Ook was hij twaalf jaar provinciebestuurder in Brabant.

Maar er is ook de mens Verheijen. De leider die voor zijn mensen staat op momenten dat het tegenzit. ,,Vorige week hadden we nog een herdenking van een veel te vroeg overleden medewerker. Dan ben ik geen bestuurder, maar collega. Iemand die met beide benen op de grond staat. Want ik durf te zeggen dat ik weet wat er speelt."

Om zijn woorden te benadrukken, trekt Verheijen de laarzen aan en vertrekt naar buiten. De das blijft achter op kantoor. ,,Pas op voor die Nijlganzen hoor, die kunnen nogal agressief overkomen, weet ik uit ervaring." En ervaring heeft de dijkgraaf inmiddels genoeg. In januari begon hij aan zijn derde periode van nog eens zes jaar waterschap.

Maar over zes jaar bent u 68. Maakt u de hele toer af?

,,Dat weet ik nog niet. Ik wacht de verkiezingen van 2019 af. Dan zijn we al weer twee jaar verder. Dan moet ik maar eens met de fractievoorzitters spreken. Die zijn mijn directe opdrachtgevers. Daarna volgt de gang naar de commissaris van de Koning. Als het aan mijn vrouw ligt stop ik wat eerder. Ikzelf weet het nog niet."

Hoe kijkt u terug op ruim twaalf jaar dijkgraaf bij Aa en Maas?

,,Als waterschap hebben we grote stappen gezet. Het is ons gelukt om uit de anonimiteit te treden. Niet meer alleen die jaarlijkse envelop in de brievenbus. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Natuurlijk heeft de klimaatverandering ons daar onbedoeld bij geholpen."

Quote Onze mensen in het veld werken elke dag keihard om burgers, boeren en natuur vooruit te helpen Lambert Verheijen Wat is er dan veranderd?

,,We treden tegenwoordig op als bruggenbouwer tussen diverse partijen. Gemeenten, provincie en het rijk. Maar ook boeren en burgers weten dat we elkaar nodig hebben om aan de ene kant met de verdroging aan de slag te gaan en aan de andere kant te zorgen dat clusterbuien zoals die vorig jaar vielen beheersbaar blijven. Dat lukt steeds beter en daar ben ik trots op. Ik was daar jaren geleden als provinciebestuurder al mee bezig."

Toch liep niet alles op rolletjes. Zo was er het derivatendebacle met de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

,,Tja... het had niet veel gescheeld of we waren als waterschap het schip in gegaan met onze deelname in de SNB. Maar ja, niemand zag de crisis aankomen. Onze miljoeneninvestering leek te verdampen. Gelukkig zijn SNB en alle aandeelhouders eruit gekomen met Deutsche Bank waar de beleggingsverzekering liep. Het contract loopt in september af. Omdat het weer veel beter gaat in de financiële wereld, houden we er uiteindelijk nog 3,5 miljoen euro aan over. Maar ik ben blij dat we er van af zijn."

Is het waterschap klaar voor de toekomst?

,,Nee, maar we zetten grote stappen. Met een veranderend klimaat wachten ons grote uitdagingen. Onze mensen in het veld werken elke dag keihard om burgers, boeren en natuur vooruit te helpen. Maar waterbeheer is meer dan droge voeten en schoon water."

Maar dat is toch wat mensen van het waterschap verwachten?

,,Dat klopt en daar ligt onze prioriteit. Maar willen ook grondstofleverancier zijn en energieproducent. Ik zie kansen voor zonnepanelen en windmolens bij onze zuiveringsinstallaties. Daar wonen van oudsher al weinig mensen in de buurt. Bovendien kunnen we bruikbare stoffen uit het water halen, zoals kunstmestvervangers en er wordt gewerkt aan bioplastic uit maaiafval en groene weekmakers. Er zijn nog werelden te ontdekken. Want werken aan water is nooit af."