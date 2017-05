Documentaire over fotograaf Joep Lennarts: de inslag van een zelfgekozen dood

DEN BOSCH - Bruno Bolsius (24) uit Den Bosch maakte een korte film over de zelfgekozen dood van de Bossche fotograaf Joep Lennarts. Als kind kwam hij al bij Joep en diens enige zoon Daniël over de vloer. Joep en zijn vader Marc Bolsius waren collega's én vrienden. Zo jong, zó betrokken: dat was een heftig onderwerp voor de beginnend documentairemaker.

Zijn herinnering aan de dag dat het nieuws kwam, wordt gekleurd door het beeld van zijn vader die huilde. Voor het eerst zag hij zijn vader breken. Dat dééd wat met de zoon. Maar wat hij zelf voelde? ,,Hé, ik was achttien, druk bezig met mijn eigen dingen, met mezelf. Ik nam waar wat er om me heen gebeurde, meer niet."

Maar zelfdoding was ineens wel heel dichtbij gekomen. Het effect op de mensen die Joep lief hadden: woede, ongeloof, onmacht, zelfverwijten, de vele vragen. Hij keek ernaar en onlangs legde hij het vast in de korte documentaire Compromisloos. Bruno Bolsius wil documentairemaker worden. Hij vond in dit laatste jaar van zijn studie aan de Rotterdamse kunstacademie Willem de Kooning een stageplek bij Van Osch Films in Den Bosch. Onder het label Docwerk, bedoeld om jonge afgestudeerden ervaring op te laten doen, maakte hij zijn film.

Vijf vrienden van Joep Lennarts en zijn zoon verschenen voor zijn camera. In een krap kwartier vertellen zij het verhaal van een leven en een dood. In weinig woorden, maar met een zeldzame zeggingskracht. Van de eerste ontmoeting tot de scheuren in dat bestaan. Over de vrees en hoop die hen 69 dagen lang in een knellende greep hield, 69 dagen die lagen tussen de vermissing en de vondst van het lichaam van Joep Lennarts in de Maas.

Bruno Bolsius besefte meer en meer dat niet Joep Lennarts de hoofdpersoon is in zijn film. ,,Het is het verhaal van nabestaanden, over wat zelfdoding met hen doet. Met terugwerkende kracht voelde ik het zelf. Méér dan toen die dag."

De film wordt 18 mei vertoond in de Verkadefabriek in Den Bosch en 18 mei in de NWE Vorst in Tilburg.

Lees het uitgebreide verhaal dinsdag in het Brabants Dagblad.