Doorstart Blauwe Engelen waarborgt Bossche gastvrijheid

DEN BOSCH - De vrijwilligers van Gastvrij 's-Hertogenbosch -in de volksmond de Blauwe Engelen genoemd- gaan door met waar ze goed in zijn: het aanbieden en waarborgen van Bossche gastvrijheid. In het Jeroen Bosch-jaar maakten ze vrijwel voortdurend deel uit van het straatbeeld. Dit jaar gaat het enthousiaste leger van gastvrouwen en gastheren vrolijk verder met hun alom gewaardeerde activiteiten.

Zaterdag in Willem Twee was er onder meer in aanwezigheid van burgemeester Rombouts en wethouder Kagie een kick-off van de doorstart.

Volledig scherm Voorzitter Hilde Terlouw sneed in het bijzijn van burgemeester Rombouts en wethouder Kagie een taart aan, om de doorstart te vieren © Chris Korsten

Ongeveer negentig Blauwe Engelen -zo'n driekwart van het totaal- waren naar de bijeenkomst gekomen. Wat meteen opviel was dat ze niet meer de oude vertrouwde polo droegen maar een blouse met een kraag. ,,Deze outfit oogt wat chiquer dan de vorige. Bovendien: de blouse zit als gegoten", reageerde secretaris Joep van Vught die samen met voorzitter Hilde Terlouw, penningmeester Frank Terstappen, transportcoördinator René Borsboom en woordvoerder Henk Engel het huidige bestuur vormt.

Volledig scherm Twee vrolijke en gastvrije Blauwe Engelen © Chris Korsten

Afgezien van de kleding zijn er nog meer veranderingen te noteren. ,,In organisatorische zin hebben we ervoor gekozen om een stichting te worden. Dit omdat we graag onafhankelijk willen zijn. Onze core business blijft hetzelfde: bezoekers aan deze prachtige stad verwelkomen en ze van relevante info voorzien, al dan niet gekoppeld aan uiteenlopende grootschalige evenementen. Organisatoren van die evenementen kunnen in veel gevallen een beroep op ons doen. Dat geldt uiteraard niet voor particuliere of commerciële initiatieven", deed Terlouw uit de doeken. ,,Overigens, niet alleen toeristen behoren tot onze 'doelgroep'. In feite iedereen die behoefte heeft om wegwijs te worden gemaakt rondom bepaalde aspecten en gebeurtenissen in de stad."

De vervoerscomponent is een andere pijler van de stichting. ,,We beschikken nu over twee busjes, waar mensen gratis in kunnen stappen. De route loopt vanaf het station richting het centrum en een gedeelte van Zuid en vice versa", aldus Borsboom.

Volledig scherm Een van de twee busjes waarover de stichting beschikt © Chris Korsten

Binnenkort beschikt de stichting eveneens over drie elektrische bakfietsen, die de archaïsch aandoende bolderkarren snel zullen doen vergeten.

Terlouw tot slot: ,,Het enige waar we momenteel nog een beetje om verlegen zitten, is de inzet van extra gastvrouwen en -heren op straat. Je hoeft geen specifieke vaardigheden of een talenknobbel te bezitten. Een gastvrije opstelling is voldoende."