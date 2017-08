Dorpsman in hart en nieren Adriaan de Wit uit Nuland overleden

Verloederd gebouw in Den Bosch houdt buurt bezig

9:32 DEN BOSCH - Bewoners in een deel van de Aawijk willen dat er eindelijk eens iets gebeurt met het gebouw aan de Javastraat in Den Bosch. Het pand naast de flats aan de Neerstraat is verwaarloosd en staat al vele jaren leeg. De laatst bekende datum bij de gemeente Den Bosch is 31 december 2012.