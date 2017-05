Dronken vrachtwagenchauffeur ramt bestelbus in Den Bosch; eigenaar bus wil chauffeur tegenhouden maar wordt geraakt

Dire Straits Experience zet Theater aan de Parade in vuur en vlam

12:11 DEN BOSCH - Het is veertig jaar geleden dat Sultans of Swing van Dire Straits zich ontpopte tot een wereldhit. Anno 2017 is het nummer nog altijd razend populair. Dat bleek vrijdagavond eens temeer in het (uitverkochte) Theater aan de Parade, waar Dire Straits Experience optrad. Een bijzonder professioneel muzikaal gezelschap dat nauwelijks hoeft onder te doen voor de legendarische, uit Newcastle afkomstige rockband.