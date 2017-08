Drugsdealer die door politieschoten blind raakte alsnog overleden; familie overweegt stappen

Gesprekken in de boomhut: 'Elk gesprek is anders'

10 augustus DEN BOSCH - Wil je een goed gesprek, of gewoon even iets kwijt, dan kun je elke avond naar het Josephkwartier toe. Daar zit Anna van der Kruis in een boomhut om gesprekken te voeren over van alles en nog wat. Elke avond tussen 18.00 en 21.00 uur kun je haar vrij bezoeken.