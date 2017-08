Druk, duur en niet vers: klagende bezoekers vinden sushifestival Joy Den Bosch 'aanfluiting'

DEN BOSCH - De eerste editie van het driedaagse Sushifestival Joy in Den Bosch was volgens de organisatie goed voor ongeveer 20.000 bezoekers. Daarmee trok het festival mogelijk meer mensen dan het aan kon. Het regende op sociale media klachten over lange rijen en hoge prijzen. Ook vonden bezoekers het eten vaak niet vers.

Op sociale media regent het klachten over het festival in het Bossche Paleiskwartier. ,,Geen verse sushi voor acht euro per rol, geen gezelligheid. Bizar dure drankjes, omdat je moet betalen voor een glas en geen mogelijkheid om daarvoor geld terug te krijgen'', zegt Natalie Belousova uit Rosmalen op de Facebookpagina van het evenement.

En ze is lang niet de enige die iets te klagen heeft. Eén groot fiasco'', zet Pat Blom. ,,Zo zonde dat we het terras Bottles en Bites voor deze 'schertsvertoning' hebben verlaten.'' Anderen hebben een alternatief gevonden. Janneke van Doorn: ,,Wat een aanfluiting! De sushi was niet vers en de rijen zijn mega. Wij hebben Sushi gehaald bij Sushi Point en lekker in het park gegeten.''

Niet voor minderjarigen

Ook het feit dat kinderen onder de 18 jaar niet naar binnen mochten zonder begeleiding, zorgt voor kritiek. Maar lang niet alle klachten zijn op Facebook terug te vinden, merken bezoekers. Mensen klagen dat hun klacht is verwijderd.

Organisator Raymon van Sprang was zondagmiddag juist behoorlijk positief. ,,Het weer heeft meegewerkt. De Bosschenaar is een bourgondiër die van lekker eten en drinken houdt. Dit weekeinde is dat weer bewezen."

Cursus

Naast sushi was er veel Asian streetfood zoals dim sum, sukiyaki, noodle bowls en yakitori te vinden bij de twintig foodtrucks in het park van het Paleiskwartier. Er hing een Aziatische vibe. Mensen konden onder meer gemasseerd worden, aan de karaoke of leren hoe ze een sushi-roll moeten maken.

Op het terrein zelf zijn ook mensen die het naar hun zin hebben. ,,Heel leuk en lekker", zegt Luca uit Oudewater over de cursus sushi rollen. ,,Het was een 'beetje moeilijk'. Je had zeewier. Daar moest je rijst op smeren. Die rijst is plakkerig. Dan moest je er dunne plakjes komkommer bij doen en dan oprollen."

Relaxte sfeer

Tussen de teleurgestelde reacties door waren ook positieve kritieken te lezen. Ingrid van Nieuwburg-van Zoggel bijvoorbeeld, vindt de prijzen wel passen bij een foodfestival. ,,Wij hopen in ieder geval dat jullie volgend jaar terug komen.''

